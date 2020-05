Coronavirus, Catalfo: A colf e badanti bonus da 400 a 600 euro

di mad

Milano, 1 mag. (LaPresse) - "L'indennizzo (di 600 euro alle partite Iva, ndr) aumenterà a 800 euro e sarà pagato in automatico - o con un semplice clic di rinnovo - per il mese di aprile a quanti lo hanno già ottenuto per marzo. La mensilità di maggio andrà invece solo a chi ancora non ha potuto riaprire o l'ha fatto e può autocertificare perdite per la riduzione dell'attività. Per colf e badanti invece pensiamo a uno strumento inedito che varia a seconda delle ore di lavoro prestate, più adatto della Cassa integrazione per queste lavoratrici e lavoratori che spesso hanno anche più di un datore di lavoro-famiglia. In presenza di una riduzione delle ore pari al 25 per cento, per chi è sotto le 20 ore contrattuali sarà previsto un indennizzo di 400 euro mensili e per chi è sopra 600. Basterà una domanda con semplice autocertificazione". Lo anticipa il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, parlando della fase 2 in un'intervista rilasciata a Repubblica.it in occasione della Festa del Lavoro.

