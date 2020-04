Coronavirus, Catalfo: 3 miliardi reddito emergenza a 3 mln cittadini

di egr

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Ci sono circa 3 milioni di cittadini italiani che non hanno alcun sostegno al reddito: per loro sarà previsto un reddito di emergenza per questo periodo. Il costo della misura si aggira sui 3 miliardi". Così il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a Class Cnbc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata