Coronavirus, Catalfo: 10 mld per sostegno a lavoratori e famiglie

di abf

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Abbiamo inserito nel decreto stanziamento per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie di circa 10 miliardi di euro. Gli interventi saranno sia di ammortizzatori sociali come il Fondo di integrazione salariale (+1,3 mld) che la cassa in deroga, con uno stanziamento di 3,3 miliardi di euro". Così la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

