Coronavirus, Casellati: Parlamento primo interlocutore per decisioni

di dab

Roma, 4 nov. (LaPresse) - "E' la giornata dell'Unità nazionale, è un richiamo alla coesione e alla collaborazione necessaria in momento straordinario, come quello che stiamo vivendo dell'epidemia e dell'emergenza sanitaria". Lo dice la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine della cerimonia al Sacrario di Redipuglia, in occasione della festa delle Forze Armate e alla Giornata dell'Unità Nazionale. "Ieri ho parlato con il presidente Mattarella e devo dire che l'invito a dare al Parlamento quella centralità prevista dalla Costituzione, io lo faccio da 8 mesi, chiedendo al governo di calcolare che è il primo interlocutore per tutto quello che riguarda le decisione e i provvedimenti", aggiunge.

