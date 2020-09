Coronavirus, Casellati: "Non ho nessuna intenzione di chiudere Senato"

"Il Senato è aperto e non ho nessuna intenzione di chiudere". E' perentoria in una nota la presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati dopo la notizia dei due senatori del Movimento 5 stelle risultati positivi al coronavirus. "Non l'ho fatto neppure nel periodo più acuto della pandemia e sarebbe assurdo che succedesse adesso", ha aggiunto Casellati. "Oggi ho sconvocato le Commissioni esclusivamente per effettuare gli accertamenti imposti dai protocolli di sicurezza, ma domani tutto dovrebbe tornare alla normalità. Fra l’altro ho già convocato per le 9.30 di domani la Conferenza dei capigruppo", ha concluso la presidente del Senato.

