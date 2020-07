Coronavirus, Casellati: Martedì voto su Stato di emergenza

di ddn

Roma, 11 lug. (LaPresse) - "Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo". Così la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, intervistata dal Tg5 sull'intenzione del governo di procedere alla proroga dello stato di emergenza a causa del Covid -19. Martedì il ministrod ella Salute, Roberto Speranza, sarà a palazzo Madama per le comunicazioni sulla epidemia coronavirus. Le comunicazioni, spiegano, prevedono un voto su eventuali risoluzioni. N on è escluso infatti che il parlamento si esprima proprio sul prolungamento dello stato di emergenza

