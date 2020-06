Coronavirus, Casellati: Intervenire contro rincari ingiustificati

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Già dall'inizio della crisi ho ricevuto segnalazioni di rincari ingiustificati di beni e servizi essenziali e ho richiesto che queste pratiche speculative venissero controllate e perseguite. È un fronte sul quale bisogna tenere alta la guardia perché è inaccettabile che i cittadini, già duramente provati dalle conseguenze dell'epidemia, debbano subire altri gravosi disagi economici". Lo dichiara in una nota la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che aggiunge: "Sono particolarmente soddisfatta che la Commissione Europea abbia sottolineato come la nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato costituisca un modello di riferimento per le altre Autorità Europee nell'attività svolta a tutela dei consumatori nel corso dell'emergenza sanitaria". "Al Presidente Roberto Rustichelli e a tutti quelli che assieme a lui hanno lavorato su questo fronte va la mia stima e il mio grazie", conclude la presidente del Senato.

