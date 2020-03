Coronavirus, capigruppo Senato: 8 aprile voto aula su decreto

di npf/dab

Roma, 18 mar. (LaPresse) - La conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, dopo oltre tre ore di riunione, non ha raggiunto un accordo sul voto dei decreti Coronavirus. La Lega, secondo quanto si apprende, ha impedito che votasse solo commissione Bilancio. Quindi tra il 25 ed il 26 si riuniranno tutte le commissioni in sede consultiva sui pareri. L'aula si riunirà solo il 26 per il voto sul calendario. Il decreto emergenza sul Coronavirus sarà incardinato lunedì ed il termine degli emendati il 27, ed i sub 31. Il voto in aula è previsto per giorno 8 aprile.

