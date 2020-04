Coronavirus, Caparini: Protezione civile non pagherà, saputo oggi

di mad

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "Oggi abbiamo avuto una pessima notizia, per bocca del capo della Protezione civile Borrelli: lo Stato non intende corrispondere le spese sostenute dalle Regioni per l'approvvigionamento dei dispositivi medicali. Per Regione Lombardia questo significa un esborso di centinaia di milioni di euro, circa 400 milioni. Avevamo iniziato questa emergenza con la rassicurazione che la Protezione civile si sarebbe fatta carico delle spese straordinarie. Ora l'indicazione opposta. Ora, noi siamo la Regione Lombardia e abbiamo le spalle larghe, ma altri rischiano la bancarotta e di non poter più fare fronte all'emergenza". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, durante la conferenza stampa sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata