Coronavirus, c.destra: No ipotesi governo nazionale, serviamo Italia

di ddn/abf

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Non c'è mai stato per quanto mi riguarda sul campo" alcuna ipotesi di governo di unità nazionale, ma ci sono delle proposte concrete". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa in Senato. Stessa linea per Antonio Tajani che sottolinea: "lo spirito è quello di servire gli italiani non la maggioranza". Per Giorgia Meloni di Fdi "non ci serve una poltrona da ministro per dare una mano".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata