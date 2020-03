Coronavirus, Burioni: Meglio chiudere le scuole

di egr

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Meglio tenere le scuole chiuse. Vanno adottate tutte le misure necessarie per contenere il contagio e rallentarlo. Altrimenti si accetta il rischio di infettare e di infettarsi. E' giusto chiudere le scuole in tutte le zone in cui ci sono casi infetti, tenendo conto che questi si stanno diffondendo in tutta Italia". Così il virologo Roberto Burioni in un'intervista a LaPresse.

