Coronavirus, Buffagni: Ok primi provvedimenti ma non bastano, più audacia

di dab

Roma, 29 feb. (LaPresse) - "Sulla salute dei cittadini non si specula e non si rischia mai, quindi giusto muoversi con grande responsabilità ma anche grande attenzione comunicativa. Bene i primi provvedimenti, ma non bastano affatto". Lo scrive su Facebook il vice ministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni (M5S). "Bisogna avere sì responsabilità, ma ponendosi obbiettivi audaci che facciano la differenza nell'interesse del nostro paese. Il tessuto economico, imprenditoriale e sociale soffre e soffrirà per questa situazione", aggiunge. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata