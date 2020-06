Coronavirus, bozza Dpcm: Discoteche riaperte dal 15 luglio

di dab/ntl

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "Restano comunque sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi". Lo prevede una bozza di Dpcm, per l'ulteriore allentamento delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus. "Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi", si legge ancora nel testo.

