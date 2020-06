Coronavirus, bozza Dpcm: Dal 15/6 riaperte aree gioco parchi pubblici

di dab/ntl

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia". Lo prevede una bozza di Dpcm, per l'ulteriore allentamento delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata