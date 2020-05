Coronavirus, bozza dl: Spostamenti tra Regioni vietati fino al 2 giugno

di egr

Roma, 15 mag. (LaPresse) - "Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". E' quanto si legge nella bozza del decreto quadro sulle riaperture a cui lavora il Governo. "A decorrere dal 3 giugno 2020 - si specifica -, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".

