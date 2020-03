Coronavirus, Boschi: Un giorno dovremo accertare anche responsabilità

di abf

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Oltre alla vicinanza a quelle comunità colpite dal coronavirus dobbiamo assicurare a quei cittadini che saranno anche accertate le responsabilità. Di certo non ora, ma un giorno dovremo accertare perchè nella zona di Bergamo non c'è stata subito la zona rossa. Oggi dobbiamo penare a chi è ancora malato". Così Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, intervenendo in aula dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte, sull'emergenza Coronavirus.

