Coronavirus, Borrelli: Strategia coerenti con esigenze di gestione

di dab/acp

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Ritengo che le strategie messe in campo siano coerenti con le esigenze e in linea con la garanzia della gestione di contrasto al virus". Lo dice il capo del dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus, rispondendo alle domande dei cronisti. "Sulla strategia e l'analisi mi fermo alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità - spiega -. La prevenzione, invece, è di competenza del ministero della Salute, che in base alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico può cambiare strategia".

