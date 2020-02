Coronavirus, Borrelli: Prosegue la ricerca delle mascherine

di dab

Roma, 29 feb. (LaPresse) - "Dal punto di vista operativo, stiamo proseguendo la ricerca delle mascherine, come anche i colleghi delle Regioni, in base alle richieste pervenute da più parti". Così il capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto giornaliero. "Tra l'altro c'è anche una disposizione dell'Oms che ci dà anche una modalità di utilizzo delle mascherine, in particolare quelle chirurgiche, che ci fa essere particolarmente confidenti per poterle fornire", aggiunge. "Abbiamo fornito delle mascherine, oggi, anche a dei nosocomi della Lombardia - spiega -. Le abbiamo reperite in quantità da altri ospedali e confidiamo nei prossimi giorni di incrementare il numero di Dpi disponibili".

