Coronavirus, Borrelli: Problema posti letto Cremona? No allarmismi

di dab

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "La sanità è gestita a livello regionale, il nostro tavolo di coordinamento è di supporto, quindi al nostro tavolo non è arrivata alcuna richiesta". Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto stampa pomeridiano, rispondendo a una domanda sulla possibile difficoltà dell'ospedale di Cremona sui posti letti. Quindi, "nessuna esigenza, nessun allarmismo, tutti sono curati come devono essere".

