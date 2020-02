Coronavirus, Borrelli: Ordinanza Pc per centralizzare acquisti dpi e mascherine

di dab

Roma, 25 feb. (LaPresse) - "Non ci sono particolari criticità, ma è emersa, nel corso della giornata, l'esigenza di accentrare in capo al dipartimento della Protezione civile, il punto di riferimento per l'acquisizione soprattutto dei Dpi per il personale sanitario ma anche delle mascherine che dovessero servire alle Regioni. Per questo abbiamo immaginato un'ordinanza di Protezione civile, che firmerò nei prossimi minuti, perché dopo aver scontato l'intesa dell'Anac sta per avere l'intesa delle Regioni, e consentirà di dare una priorità alle nostre esigenze rispetto a quelle commerciali e al mondo produttivo". Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario del governo per l'emergenza Coronavirus, nel punto pomeridiano. "Quindi nel nostro Paese chiunque fornisca dispositivi di protezione individuale li abbiamo coinvolti, e voglio ringraziare Confindustria, grazie alla quale potremo arrivare a tutti i fornitori, per centralizzare gli acquisti - aggiunge -. Questo per venire incontro a un'esigenza espressa dalle nostre Regioni".

