Coronavirus, Borrelli: Oltre 35mila mascherine in Lombardia, Veneto, E.Romagna

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "Stanno arrivando in queste ore oltre 35mila mascherine nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto". Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto stampa pomeridiano. "Come fatto dalla Lombardia, anche noi stiamo procedendo con acquisti importanti, abbiamo individuato i fornitori e stiamo gestendo operazione a livello amministrativo, con le condizioni richieste dal mercato", aggiunge.

