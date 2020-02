Coronavirus, Borrelli: Oltre 18.500 tamponi effettuati

di dab

Roma, 29 feb. (LaPresse) - Sui tamponi "siamo arrivati a oltre 18.500 effettuati". Lo dice il capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto giornaliero. "Il totale delle distribuzioni nelle 3 regioni più importanti, sono 552 in totale in Lombardia (il 52% del totale), 189 in Veneto (18%) e 213 in Emilia Romagna (20% totale)", aggiunge.

