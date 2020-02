Coronavirus, Borrelli: Morti sono due uomini di 84 e 91 anni e donna di 83

di dab

Roma, 25 feb. (LaPresse) - I tre nuovi decessi, che sono avvenuti nelle ultime ore in Lombardia, "si tratta di due maschi, uno di 84 e l'altro di 91 anni, e di una donna di 83 anni. Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario del governo per l'emergenza Coronavirus, nel punto pomeridiano. Dunque, "parliamo di una popolazione adulta - aggiunge - e questo dimostra, anche dalla statistica dei decessi, come si confermi il fatto che questa patologia colpisce prevalentemente, in termini di mortalità, persone di una certa età".

