Coronavirus, Borrelli: Mascherine su lavoro se non si può mantenere distanza

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - "Sull'uso delle mascherine mi auguro che possa esserci un provvedimento del ministero della Salute che ne chiarisce l'utilizzo. Il principio è che non serve se si mantiene la distanza di un metro in caso di attività lavorativi o di rapporti che si intrattengono". Lo afferma il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, rispondendo alle domande dei cronisti durante il consueto punto stampa giornaliero. "Se nell'ipotesi in cui non possa mantenere questa distanza, vanno usate le mascherine", aggiunge.

