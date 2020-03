Coronavirus, Borrelli: Mantenere le distanze, anche in famiglia

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - "Dobbiamo fare tutti un sacrificio i in questo periodo che è stato dato. La regola è mantenere le distanze, anche in famiglia. È nell'interesse di ognuno di noi". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, rispondendo alle domande dei cronisti durante il consueto punto stampa giornaliero. "Capisco che in famiglia si tende ad allentare le barriere difensive, mi permetto di consigliare un po' di sana prudenza, che fa bene a tutti".

