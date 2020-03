Coronavirus, Borrelli: Firmerò ordinanza a breve, buoni spesa tramite servizi sociali

di dab

Roma, 29 mar. (LaPresse) - "Adesso l'ordinanza è alla bollinatura della Ragioneria e la firmerò a breve". Così il capo del dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus, rispondendo a una domanda sull'annuncio di ieri del premier, Giuseppe Conte, sull'ordinanza di Pc da 300 milioni per l'aiuto ai cittadini meno abbienti. Il documento "prevede una ripartizione sulla base del criterio della popolazione e anche sul criterio della distanza tra il reddito procapite di ciascun comune e il valore medio nazipnale ponderato per la popolazione - spiega -. C'è la possibilità di aggiungere donazione ai comuni e saranno gestiti attraverso buoni spesa per l'acquisto generi alimentari". Inoltre, aggiunge Borrelli, "la gestione dei buoni spesa sarà a cura dei servizi sociali e i Comuni potranno avvalersi degli enti del terzo settore e di unità di protezione civile per l'acquisto delle derrate. L'ordinanza sarà immediatamente operativa".

