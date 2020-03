Coronavirus, Borrelli: Farmaco anti artrite? Valutazioni in atto da Aifa

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - Cosa ne pensa del farmaco utilizzato a Napoli che cura l'artrite reumatoide? "Credo che siano in atto approfondimenti anche da parte dell'Aifa. So che si sta facendo uno studio e penso che nel giro di qualche giorno, al massimo una decina, si potrà avere un riscontro su questo farmaco". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, rispondendo alle domande dei cronisti durante il consueto punto stampa giornaliero.

