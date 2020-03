Coronavirus, Borrelli: Controlli? Valutazioni adeguate da forze ordine

di dab

Roma, 12 mar. (LaPresse) - "Anche le valutazioni" sul rispetto delle nuove norme "saranno adeguate da parte delle forze dell'ordine, ma se la regola è non uscire o uscire lo stretto necessario, bisogna avere una valida ragione per farlo. Portare a spasso il cane per fargli fare i bisogni per me è una motivazione valida, l'importante è evitare gli assembramenti". Lo afferma il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, rispondendo alle domande dei cronisti durante il consueto punto stampa giornaliero.

