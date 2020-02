Coronavirus, Borrelli: Chiusura scuole solo nella zona rossa

di dab

Roma, 25 feb. (LaPresse) - "Si sono diffuse notizie false su chiusure delle scuole su tutto il territorio nazionale. La chiusura delle scuole è nella zona rossa e non ce ne saranno in altre parti d'Italia". Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario del governo per l'emergenza Coronavirus, nel punto pomeridiano.

