Coronavirus, Borrelli: Ancora non individuato paziente zero

di abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Non siamo riusciti ad individuare il paziente zero e quindi è difficile formulare previsioni sulla diffusione". Lo ha affernato il commissario della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa a via Vitorchiano.

