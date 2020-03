Coronavirus, Borrelli: 83 guariti e 34 decessi totali

di dab/alm

Roma, 1 mar. (LaPresse) - "Il totale dei guariti è incrementato di 33 unità rispetto a ieri, quindi abbiamo in totale 83". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza Coronavirus, nel punto giornaliero con la stampa. "Sono 5 i nuovi decessi, dunque 34 in totale", aggiunge.

