Coronavirus, Borrelli: 7.985 i positivi, 1.598 unità in più

di dab

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Il dato relativo alle persone attualmente positive oggi si incrementa di 1.598 unità, passa dunque a 7.985. Di queste 4.316 sono in ricovero in strutture ospedaliera con dei sintomi, il 10% in terapia intensiva-subintensiva e circa 3mila sono isolamento domiciliare". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata