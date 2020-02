Coronavirus, Borrelli: 52% dei positivi in isolamento domiciliare

di dab/acp

Roma, 29 feb. (LaPresse) - Delle 1.049 persone contagiate "il 52% dei casi è in isolamento domiciliare, si tratta di persone che non hanno sintomi o sono talmente lievi da non richiedere nessun ricovero". Lo dice il capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto giornaliero.

