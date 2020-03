Coronavirus, Borrelli: 463 i decessi

di dab

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Abbiamo registrato 97 decessi, per un totale di 463". Di questi "6 in Lombardia, 14 in Emilia Romagna, 3 nelle Marche, 2 nel Veneto, 2 nel Lazio, 8 in Piemonte, 1 Liguria e uno in Toscana". Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Abbiamo l'1% nella fascia d'età tra 50-59 anni, il 10% tra 60-69 anni, il 31% tra 70-79 anni, il 44% nella fascia d'età 80-89 anni e 14 sono ultranovantenni - spiega -. I decessi sono caratterizzati per prevalenza di persone fragili e pluripatologie pregresse".

