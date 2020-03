Coronavirus, Borrelli: 1577 i positivi in Italia

di dab/alm

Roma, 1 mar. (LaPresse) - "Il totale delle persone contagiate e 1577, di queste 798, pari al 51% del totale, sono in isolamento domiciliare, 639 (41%) sono ricoverati con sintoni e 140 persone, di cui 106 in Lombardia, sono ricoverati in terapia intensiva". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza Coronavirus, nel punto giornaliero con la stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata