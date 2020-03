Coronavirus, Bonfaede: Tensione emergenza arrivata in mondo carcerario

di dab

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "E' evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario". Lo dice in un video su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata