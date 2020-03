Coronavirus, Bonetti: Non è vero parere contrario scienziati su chiusura scuole

di vln/mad

Milano, 5 mar. (LaPresse) - "Non corrisponde al vero che sulla sospensione delle lezioni il Comitato scientifico avesse dato parere contrario. La scelta della chiusura delle scuole è straordinaria, è stata assunta consapevolmente con coraggio per contenere la diffusione del virus". Così la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Circo Massimo su Radio Capital. "Siccome il modello di diffusione prevede una crescita esponenziale - ha spiegato - dobbiamo evitare le occasioni di prossimità delle persone e riorganizzare il vivere sociale".

