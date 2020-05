Coronavirus, Bonetti: Investiamo 185 mln in centri estivi, mai fatto

di egr

Roma, 15 mag. (LaPresse) - "Investiamo 185 milioni per i centri estivi e per le attività rivolte ai più piccoli, non è mai stato fatto un investimento così grande su questo tema: 150 milioni nel nuovo decreto e 35 li avevamo già stanziati. Ci sarà bisogno di tutto il Paese: terzo settore e volontariato. E' un primo passo di ripartenza con un nuovo paradigma". Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti su Skytg24 a proposito del ritorno alla normalità per i più piccoli dopo le restrizioni dovute al Coronavirus.

