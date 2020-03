Coronavirus, Bonetti: Al vaglio voucher babysitter e congedi per genitori

di vln/mad

Milano, 5 mar. (LaPresse) - "Potremmo riattivare il voucher babysitter che non siamo riusciti a inserire in finanziaria". Lo ha annunciato la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, a Circo Massimo su Radio Capital. "Accanto alla chiusura delle scuole - ha spiegato - vanno messe risorse economiche per aiutare le famiglie nella cura dei figli, ad esempio per sostenere i costi delle babysitter". Inoltre, come governo "prevediamo anche l'utilizzo straordinario dello smartworking, e dove non fosse possibile che uno dei due genitori possa restare a casa con congedi straordinari".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata