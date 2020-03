Coronavirus, Bonafede: Ue bivio esistenziale, non ci sono tetti che tengano

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - “Senza allarmismi, dobbiamo fronteggiare il problema del Coronavirus prendendo tutte le misure necessarie per contenere il contagio, affinché il paese riparta nel più breve tempo possibile. In questa situazione è evidente che l'Europa è a un bivio esistenziale: non ci sono ‘tetti' che tengano”. Lo afferma il capo delegazione del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede.

