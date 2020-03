Coronavirus, Bonafede: Task force per informazione nelle carceri

di dab

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Presso il ministero è stata già istituita una task force in cui sono presenti le unità di crisi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Sarà in continuo contatto con le rappresentanze della polizia penitenziaria e dei direttori delle strutture, ma anche con il Garante dei detenuti, per assicurare la costante informazione all'interno delle carceri". Così in un video su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

