Coronavirus, Bonaccini: Mascherine siano obbligo a livello nazionale

di mad

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "Le mascherine devono essere rese obbligatorie a livello nazionale, ora che il flusso di mascherine è costante deve esserci garanzia di utilizzarle. E mettere una sanzione per chi non la utilizza. E poi noi per ora abbiamo detto no agli spostamenti tra Regioni". Lo ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ad Agorà su Rai3.

