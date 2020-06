Coronavirus, Bonaccini: Entro martedì accordo politico con Governo per risorse

di mad

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Da un lato ci sono le risorse che servono per permetterci di poter tenere aperte le Regioni, perché le mancate entrate e i mancati trasferimenti, a fronte del lockdown, ci costringono a chiedere risorse per l'attività ordinaria. In realtà noi abbiamo chiesto, come Regioni a statuto ordinario, circa due miliardi di euro, dei quali 500 milioni ci sono già stati concessi. Le Regioni a statuto speciale hanno già avuto un miliardo di euro perché dal punto di vista della sanità, effettivamente sono loro che pagano tutti gli interventi e hanno bisogno di risorse straordinarie. Oggi abbiamo chiesto al Governo e abbiamo ottenuto che entro martedì ci sarà l'accordo politico per riconoscerci quello che ci spetta". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Stasera Italia su Retequattro.

