Coronavirus, Bonaccini: Abbiamo chiesto linee guida nazionali

di mad

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "Abbiamo chiesto linee guida nazionali per i lavoratori e per il trasporto pubblico locale, sia per quel che riguarda il traffico regionale che i bus nelle città". Lo ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ad Agorà su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata