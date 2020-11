Coronavirus, Boccia: Non esiste 15 novembre come data lockdown

di dab

Roma, 10 nov. (LaPresse) - "Non esiste questa data del 15 novembre" per un eventuale lockdown. Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3. "Non è solo la curva dei contagi che dobbiamo guardare, dobbiamo soprattutto chiederci se le reti sanitarie reggono", aggiunge.

