Coronavirus, Boccia: Movida intollerabile, rischia essere focolaio

di ect

Milano, 21 mag. (LaPresse) - "La movida non è solo intollerabile, ma rischia di essere un focolaio permanente, questo non è accettabile. La sicurezza non è un optional". Così il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, a Mattino Cinque.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata