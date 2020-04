Coronavirus, Boccia: Lombardia massima priorità, stop polemiche

di mad

Milano, 9 apr. (LaPresse) - "Come ha sottolineato il presidente Fontana, la Lombardia era ed è la massima priorità del Paese, così come alcune zone dell'Emilia e altre che hanno ancora la rete ospedaliera in difficoltà. Ma il governo c'è h24, la protezione civile ha dato tutta la disponibilità possibile alla Regione Lombardia e abbiamo ribadito un concetto chiaro: stop a polemiche e lavoriamo tutti insieme. Tutto il lavoro che la protezione civile sta facendo continuerà a farlo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a Milano, a Palazzo Marino, al termine dell'incontro con il sindaco Beppe Sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata