Coronavirus, Boccia: Contenere futuri focolai con regole uguali nel Paese

di ect

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Per contenere futuri focolai servono regole uguali in tutto il Paese". Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a RaiNews24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata