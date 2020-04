Coronavirus, Boccia: Chi dice di non aver avuto materiali, denunci

di dab

Roma, 14 apr. (LaPresse) - "Sui materiali abbiamo messo tutto in rete. Se c'è qualche regione che ritiene di non aver avuto quei materiali, mi sembrerebbe strano perché arrivano tramite forze armate e forze dell'ordine. Chi ritiene di non averli avuti, faccia denuncia e la faccia subito". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in audizione in videoconferenza davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata