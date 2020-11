Coronavirus, Boccia: Campania? Domani non succede nulla, da venerdì monitoraggi

di dab

Roma, 10 nov. (LaPresse) - "Domani non succede nulla. Il monitoraggio è in corso e, come concordato con le Regioni, partirà il venerdì". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3, parlando della condizione della Campania nell'emergenza Coronavirus.

